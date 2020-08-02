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Житель Харькова устроил стрельбу в квартире, есть раненый

Житель Харькова устроил стрельбу в квартире, есть раненый
12:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
В Харькове из-за бытового конфликта в квартире произошла стрельба, в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. С травмой живота он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

1 августа около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", - рассказали в полиции.

Также полицейские выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

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По адресу сотрудники полиции провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Из какого оружия мужчина совершил выстрел, будет установлено после проведения экспертизы.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 2 августа сотрудники полиции задержали злоумышленника в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в отделе коммуникации ГУНП.

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Все по теме:

Харьков, Стрельба, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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