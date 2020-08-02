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СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня

СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
На Донбассе после вступления в силу режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня 27 июля было зафиксировано 225 случаев нарушения "тишины". Такие данные приводит СММ ОБСЕ в отчете за 1 августа.

"С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зарегистрировала в целом 225 нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении

Отмечается, что СММ за отчетный период зафиксировала 9 нарушений режима тишины в Донецкой области и 93 в Луганской. 

Наблюдатели также уточнили сообщение от 27 июля об осколочном ранении у мужчины в подконтрольной Украине Марьинке. 

Также в миссии отметили, что и впредь сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпосту возле неподконтрольной Еленовки. 

В зоне ООС пострадали двое украинских военных

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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