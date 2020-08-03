"Тишина" на Донбассе: оккупанты совершили два провокационных обстрела

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе оккупанты совершили два провокационных выстрела. Потерь и пострадавших, вследствие вражеских обстрелов, нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки.

Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Как сообщалось, 2 августа боевики трижды открывали огонь. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.