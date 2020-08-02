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На Донбассе были слышны новые обстрелы

На Донбассе были слышны новые обстрелы
09:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Противник на Донбассе снова нарушил режим прекращения огня. Боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ.

За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет", — сообщили военнослужащие.

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В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

"Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник — травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

В сообщении штаба добавляется, что за текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

"Следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов открывать огонь", — сообщили в штабе.

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При разминировании по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил нашли 113 неизвестных взрывных устройств. В общем, по распоряжению Командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 4 гектаров.

Кроме выполнения своих основных задач по назначению украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. Так, спасатели ОС ремонтируют и повреждены в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома, выполняя сложные строительные работы. Вчера представители ГСЧС отремонтировали 7 таких домов.

"Также, личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда", — резюмировали военные.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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