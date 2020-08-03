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В Одесском порту выявили рекордную партию "элитного" наркотика

В Одесском порту выявили рекордную партию "элитного" наркотика
11:32 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Через морской порт "Южный" пытались завезти в контейнере с бананами 56,4 кг кокаина из Эквадора.

В Одесской области в морском торговом порту "Южный" пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали крупную партию кокаина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - сообщается в ведомстве.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн гривен.

По данному факту открыто дело по ст.305 Уголовного кодекса Украины "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Как сообщалось, возле Австралии разбился самолет из-за того, что был перегружен кокаином. 

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Все по теме:

Наркотики, Кокаин, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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