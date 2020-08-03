Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки

COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
12:08 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
Уже неделю заболеваемость коронавирусом в столице держится примерно на одном уровне - за сутки около сотни больных.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 3 августа, еще 101 человека заболели коронавирусной болезнью, один больной умер. Всего от коронавируса скончались 135 киевлян.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

За сутки заболели: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (19) и в Шевченковском (18) районах. В Деснянском районе — 17 случаев.

Коронавирус в Киеве 3.08.2020

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне, днем ранее, 2 августа, сообщалось о 110 заболевших.

Всего в столице за время эпидемии коронавирусом заболели 8 554 человека. Преодолели болезнь уже 2 994 киевлянина. На сегодняшний день число активных больных составляет 5425.

Как сообщалось, в Украине по данным Минздрава коронавирусом уже заразились 73 158 человек. За минувшие сутки диагностировали еще 990 случаев 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Тест раскроет самую яркую черту Вашего характера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину снова идет жара, местами до +35°
В Украину снова идет жара, местами до +35°
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь