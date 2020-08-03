COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки

Уже неделю заболеваемость коронавирусом в столице держится примерно на одном уровне - за сутки около сотни больных.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 3 августа, еще 101 человека заболели коронавирусной болезнью, один больной умер. Всего от коронавируса скончались 135 киевлян.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

За сутки заболели: 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (19) и в Шевченковском (18) районах. В Деснянском районе — 17 случаев.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне, днем ранее, 2 августа, сообщалось о 110 заболевших.

Всего в столице за время эпидемии коронавирусом заболели 8 554 человека. Преодолели болезнь уже 2 994 киевлянина. На сегодняшний день число активных больных составляет 5425.

Как сообщалось, в Украине по данным Минздрава коронавирусом уже заразились 73 158 человек. За минувшие сутки диагностировали еще 990 случаев