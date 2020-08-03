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На Киевщине произошло ДТП, в котором погибли четверо человек

На Киевщине произошло ДТП, в котором погибли четверо человек
12:56 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В результате аварии погибли четверо человек. Спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя.

В Киевской области произошло смертельное ДТП: произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в воскресенье, 2 августа, на 56-м километре трассы Борисполь-Днепр

"На место происшествия был направлен дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г.Переяслав. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован", - говорится в сообщении.

Авария в Киевской области 2.08.2020

Отмечается, что спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших.

Напомним, в Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались. 

Как сообщалось, на трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

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Все по теме:

ДТП, Киевская область, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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