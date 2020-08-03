На Киевщине произошло ДТП, в котором погибли четверо человек

В результате аварии погибли четверо человек. Спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя.

В Киевской области произошло смертельное ДТП: произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в воскресенье, 2 августа, на 56-м километре трассы Борисполь-Днепр

"На место происшествия был направлен дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г.Переяслав. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших.

Напомним, в Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались.

Как сообщалось, на трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.