В Чернигове масштабный пожар на складах

Из-за масштабного пожара в складских помещениях, одна из стен обвалилась, площадь пожара значительно увеличилась.

В Чернигове горят склады, из-за пожара рухнула одна из стен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 августа в 09:55 в оперативно-координационный центр в ГосЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о возгорании в трехэтажном неэксплуатируемом здании размером 30 х 80 м, которое принадлежит ООО "Новофил", что в областном центре на ул. И. Мазепы, 62-В", - говорится в сообщении.

Как информируют, на первом этаже произошло возгорание деревянных поддонов, упаковочных и других горючих материалов. Около 12:00 произошло разрушение внешней стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате этого площадь пожара увеличилась до 2400 кв. м.

К тушению привлечено 40 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. Подано 7 стволов. Тушение продолжается. Пострадавших нет.

Как сообщалось, сегодня в центре Киева мужчина поджог автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал, поджигателя задержали.