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Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
18:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
За прошедшие 24 часа в рацоне ООС на Донбассе оккупанты дважды нарушали "тишину". Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 2 обстрела со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.

В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

На всех других участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. 

"Военнослужащие ОС на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений нет. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.

Ранее, за минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе оккупанты совершили два провокационных выстрела. Потерь и пострадавших, вследствие вражеских обстрелов, нет.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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