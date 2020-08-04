Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации
"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Пациентка заразила медиков: в Сумах закрыли на карантин роддом

Пациентка заразила медиков: в Сумах закрыли на карантин роддом
10:07 Сегодня Телеграф Фото: smr.gov.ua
"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" в Сумах закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Источником инфекции стала пациентка, потом на COVID-19 заболели четыре медика.

Роддом закрыли на две недели, сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

После того, как коронавирус обнаружили у пациентки, COVID-19 выявили еще у четырех медицинских работников. "На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр)",– информируют в горсовете.

Больных работников родильного дома направили на лечение. Еще 12 сотрудников, находившихся с инфицированными в контакте, находятся на самоизоляции. Еще 18 контактных больных – под медицинским наблюдением.

Напомним, всего на Сумсище коронавирусом заболели 560 человек, за минувшие сутки 19. В Украине по состоянию на утро вторника, 4 августа, зафиксировали уже более 74 тысяч случаев коронавирусной болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
02 Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
03 В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы
04 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
05 Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Антициклон накроет Украину: жара усилится, а дождей не предвидится
Антициклон накроет Украину: жара усилится
Украли секретную переписку: хакеры из РФ взломали почту бывшего министра Британии
Украли секретную переписку: хакеры из РФ взломали почту бывшего министра Британии
В Украине уже более полумиллиона безработных
В Украине уже более полумиллиона безработных
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Рецепт дня: Кюкю с зеленью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь