Пациентка заразила медиков: в Сумах закрыли на карантин роддом

"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" в Сумах закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Источником инфекции стала пациентка, потом на COVID-19 заболели четыре медика.

Роддом закрыли на две недели, сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

После того, как коронавирус обнаружили у пациентки, COVID-19 выявили еще у четырех медицинских работников. "На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр)",– информируют в горсовете.

Больных работников родильного дома направили на лечение. Еще 12 сотрудников, находившихся с инфицированными в контакте, находятся на самоизоляции. Еще 18 контактных больных – под медицинским наблюдением.

Напомним, всего на Сумсище коронавирусом заболели 560 человек, за минувшие сутки 19. В Украине по состоянию на утро вторника, 4 августа, зафиксировали уже более 74 тысяч случаев коронавирусной болезни.