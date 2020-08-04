Еще один город отказался ужесточать карантин

С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Львов отнесли к "оранжевой" зоне, но власти отказываются выполнять требования Кабмина и усиливать карантин.

Во Львове отказались запрещать работу большинства учреждений в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне.

Городские власти подчеркнули, что решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина об ужесточении карантина во Львове было "адаптировано" под львовские реалии.

Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев. Я прошу всех не быть равнодушными к себе и своим близким. Маска (на носу тоже) и частая дезинфекция помогут провести это лето в безопасности. Берегите себя и близких!

А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев чем в других областях, советую сравнить количество тестирований", - отметил мэр Львова.

Как сообщалось, вчера, 3 августа, власти Тернополя и Луцка выразили решительное несогласие с решением Кабмина отнести эти города к "красной зоне" и ужесточением в них карантина.