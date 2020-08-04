Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения ООС на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрела со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.

В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере.

"На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, добросовестно выполняя свои задачи по назначению, при этом украинские воины постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Сейчас ситуация остается полностью контролируемой нашими воинами", - отметили в штабе ООС.