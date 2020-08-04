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Военные с передовой: отводится тяжелое вооружение, а боевики продолжают наступать

Военные с передовой: отводится тяжелое вооружение, а боевики продолжают наступать
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Несмотря на договоренности, оккупационные диверсионно-разведывательные группы продолжают свою деятельность в зоне ООС. Об этом в видеорепортаже, отснятом и опубликованном в Фейсбук ветераном АТО Глебом Бабичем, заявили военные с передовой

"Отводится тяжелое вооружение: минометы 120 калибра; кое-где тяжелые пулеметы; минометы 82 калибра и АГС. При том, что российские ДРГ продолжают наступать, продолжают ходить между нашими позициями. И уже с вчера, когда наши ребята наблюдали за ними — огонь запретили вести", — подчеркивают бойцы.

В то же время местные жители сообщают, что со стороны РФ продолжается ввоз на временно оккупированную территорию тяжелого вооружения.

"Боевики завели в поселок в Луганской области одиннадцать танков Т-64, а также 152-мм самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С". И активно минируют территорию возле участка разведения Петровское. 24 июня в районе села Заиченко на оккупированной территории прибыл 382 отдельный батальон морской пехоты РФ. 

"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации 

Кроме штатного вооружения он усилен минометной батареей. 15 июля из России на территорию Украины перемещается 1080 единиц боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Как видите, РФ активно готовится к жесткому перемирию", — отмечают очевидцы в репортаже ветерана АТО. 

Отметим, по словам солдатов на передовой, оглашённое 27 июля перемирие продлилось всего 20 минут. 

Впрочем, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак продолжает уверять в обратном: говорит, что режим тишины соблюдается, а его нарушения — единичные и "эмоциональные".

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Все по теме:

Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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