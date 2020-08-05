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Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"

Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook
С начала текущих суток в районе ООС на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.

В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумов.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. 

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"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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