Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"

С начала текущих суток в районе ООС на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.

В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумов.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.