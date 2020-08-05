В столице запретили купаться на пляжах

В Киеве 11 пляжей вновь закрыты для купания из-за превышения в воде показателей кишечной палочки. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки...", - говорится в сообщении.

На каких пляжах в столице запрещено купаться:

Венеция

Радуга

Детский

Золотой

Молодежный

Предместная Слободка

Радуга

Тельбин

Центральный

Водоворот

Вербный

Также отмечалось, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха - без купания.

Кроме того сообщается, что зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга".