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В Киеве коронавирусом заболели еще 150 человек

В Киеве коронавирусом заболели еще 150 человек
11:33 Сегодня Телеграф
По состоянию на 5 августа в Киеве зарегистрировано 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заразились еще 150 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко  в своем Telegram-канале.

По данным мэра, вчера один пациент скончался, выздоровели за сутки 44 киевлянина.

В госпитализации нуждались 25 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Коронавирус обнаружили у 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет, а также пяти девочек от 5 до 17 лет и трех мальчика от 4 до 15 лет. Кроме того, накануне заболели шесть медиков.

Статистика коронавируса в Киеве на 5.08.2020

 

Больше всего случаев выявили в  Деснянском районе - 29. В Дарницком - 27. Но в Соломенском районе - 23 случая.

Всего за время эпидемии от коронавирусной инфекции излечились уже 3 088 человек, скончались 139.

Напомним, вчера сообщалось о 108 больных в Киеве. На этот раз на 42 зараженных больше.

В Украине на утро среды коронавирусом заболело рекордное число людей - 1271. Больше всего больных во Львовской и Харьковской областях. В Минздраве собщили, что в Украине проведено рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус - 17 519, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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