"Тишина" на Донбассе: оккупанты устроили провокацию возле Шумов

За минувшие сутки оккупанты единожды нарушили режим "тишины" на Донбассе.

5 августа вооруженные формированиями России один раз нарушили провозглашенный режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

"Враждебную провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - сообщается в утренней сводке штаба.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.