Предотвратили теракт: на Донбассе заминировали газопровод

В Луганской области в районе Северодонецка заминировали газопровод. Полиция оцепила место происшествия и перекрыла дорожное движение.

У газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.

Об этом сообщает руководительница отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай в фейсбуке.

Специалисты газовой службы остановили подачу газа.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Правоохранители начали уголовное производство по статье теракт. Пока полиция разыскивает возможных причастных к преступлению.

Как сообщалось, СБУ заявила, что возле Марьинки выявили огромный арсенал оружия. Боевики готовили теракт на мирной территории Украины.