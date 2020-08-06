Предотвратили теракт: на Донбассе заминировали газопровод

У газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.
Об этом сообщает руководительница отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай в фейсбуке.
Специалисты газовой службы остановили подачу газа.
"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.
Правоохранители начали уголовное производство по статье теракт. Пока полиция разыскивает возможных причастных к преступлению.
Как сообщалось, СБУ заявила, что возле Марьинки выявили огромный арсенал оружия. Боевики готовили теракт на мирной территории Украины.