На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19

На флагмане украинских Военно-морских сил фрегате Гетьман Сагайдачний выявили случай заражения COVID-19.

Один из членов экипажа флагмана украинских ВМС- фрегата F130 Гетьман Сагайдачний - заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 6 августа, со ссылкой на собственные сведения сообщает одесское издание Думская.

Отмечается, что в понедельник одному из моряков поставлен диагноз COVID-19.

Командование военно-морской базы Юг быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с заболевшим.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля Олександр Охрименко.

Стоит отметить, что в Украине уже второй день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Сегодня по данным Минздрава выявили 1318 случаев, днем ранее - 1271.