Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса
В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19

На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
11:31 Сегодня Телеграф Фото: Думская
На флагмане украинских Военно-морских сил фрегате Гетьман Сагайдачний выявили случай заражения COVID-19.

Один из членов экипажа флагмана украинских ВМС- фрегата F130 Гетьман Сагайдачний - заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 6 августа, со ссылкой на собственные сведения сообщает одесское издание Думская.

Отмечается, что в понедельник одному из моряков поставлен диагноз COVID-19.

Командование военно-морской базы Юг быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с заболевшим.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля Олександр Охрименко.

Стоит отметить, что в Украине уже второй день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Сегодня по данным Минздрава выявили 1318 случаев, днем ранее - 1271.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Гетьман Сагайдачний, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
03 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
04 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
05 Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь