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В Полтавской области мужчина угрожал подорвать жену и тещу

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать жену и тещу
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
На Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства семейного конфликта, во время которого мужчина угрожал расправой родным.

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным боеприпасом. Правоохранители изъяли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство и направили его на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал жене и ее матери расправой. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Также был проведен осмотр помещения и прилегающей территории.

Самодельный боеприпас

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины ("Угроза убийством"). Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в Херсонской области местный житель под действием наркотиков устроил стрельбу из охотничьего ружья. Ранения получил один мужчина. 

В Кирилловке на пляже полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату.

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Полиция, Граната, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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