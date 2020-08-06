В КГГА активно готовятся к зимнему периоду

Киев полностью обеспечен солью и песком до начала нового зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Столица готовится к новому зимнему сезону. Львиная доля посыпальных материалов для улично-дорожной сети - на складах подчиненных предприятий коммунальной корпорации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпальных материалов.

Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать в следующий осенне-зимний период.

"Согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%. Такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м, установления антипарковочных столбиков и т.д.", - добавляется в сообщении.