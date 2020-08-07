Коронавирус: в Киеве цех-пекарню закрыли на карантин

На предприятии "Киевхлеб" выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Заболели десятки работников.

На предприятии заболели 37 работников, пекарню уже закрыли на карантин.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, сначала заболели трое сотрудников пекарни. После чего протестировали на болезнь весь коллектив - 77 работников. 37 оказались инфицированными.

Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Соломенском районе заболел один из работников районного управления образования.

"На сегодня установили 62 человека, с которым контактировал больной. В трех из них подозрение на коронавирус", - отметил он.

Всего в Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили в 186 человек.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.