В курортной Затоке горела база отдыха

В Одесской области в курортном поселке Затока произошел пожар на базе отдыха.

В Одесской области в курортном поселке Затока вспыхнул пожар.

Горела одна из баз отдыха, причины пожара выясняются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

" 7 августа на базе отдыха "Голубой огонек" произошел пожар. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сарая площадью 30 м кв. и рядом расположенного киоска площадью 15 м кв. В 10:32 пожарные локализовали возгорание и в 10:52 его ликвидировали на площади 45 м кв", - сказано в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Следует отметить, что в этом году это не первый пожар в Затоке. 20 июля сообщалось, что горели две базы отдыха. Один и отдыхающих отравился продуктами горения.