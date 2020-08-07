Кличко: Через 2 недели начнут строительство туннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"

В столице через 2 недели начнутся работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Кроме того, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградарь. Об этом во время брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект.

Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита, прибывшие в Киев контролировать работы по его настройке.

Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", - отметил он.

По словам Кличко, через карантин представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ.

"Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей.

И где-то за полгода проложит один из туннелей. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект... финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", - добавил мэр.