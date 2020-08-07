Таран: Жители Донбасса начали чувствовать конец войны

В течении двух недель перемирия на Донбассе армия и жители начали ощущать конец войны, жизнь начала возрождатся. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

"Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем", - отметил глава Минобороны.

Со слов главы Минобороны, поездка по самой линии разграничения дала понять, какое настоение у бойцов ВСУ, которые ведут ащиту Украины.

Также Таран отмечает, что армия пока верит Верховному Главнокомандующему Украины.

Он заявил, что данный визит очень хорошо восприняли в личном составе. Люди были рады увидеть Зеленского не далеко "где-то там по ТВ", а прямо тут с ними. Наблюдалась очень приободренная психологическая атмосфера, каждый раз, когда Зеленский приезжал на позиции в защитникам.

Владимир Зеленский, уже второй день находится в зоне проведения ООС и уже лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Об этом передают в Офисе Президента.