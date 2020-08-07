ОП: Зеленский за два дня в зоне ООС лично убедился в соблюдении перемирия

Владимир Зеленский, уже второй день находится в зоне проведения ООС и уже лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Об этом передают в Офисе Президента.

"В ночь с 6 на 7 августа глава государства находился вблизи одного из участков на линии фронта и убедился, что и в это время суток также действует перемирие", - говорится в сообщении.

На одной из передовых позиций глава государства поинтересовался у военных ситуацией на их участке фронта, на что военнослужащий ответил, что "бывают провокации с той стороны, а так - все нормально у нас".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы в ООС со стороны боевиков от обстрелов, которых на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил он.

По словам Хомчака, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - подчеркнул Хомчак.