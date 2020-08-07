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Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар

Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
14:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
В ходе последнего разговора с российским президентом Владимир Зеленский инициировал вопрос освобождения 22 незаконно задержанных оккупационной властью Крыма крымских татар.

Об этом в видеообращении заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Также Зеленский обратился к Путину "с просьбой освободить" политзаключенного крымского татарина Руслана Сулейманова.

Как известно, 26 июля его сына нашли мертвым в выгребной яме в селе Строгановка Симферопольского района.

"Поднимался вопрос отца мальчика, которого нашли мертвым в Крыму. Президент обратился (к Путину - ред.) с просьбой рассмотреть этот вопрос и освободить отца, потому что такая трагедия, и, во-первых, он незаконно содержится", - отметил Ермак.

Зеленский о "тишине" на Донбассе: Гарантировать мы ничего не можем

Последний разговор между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся вечером 26 июля накануне очередного перемирия на Донбассе. Лидеры согласовали срочную реализация дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось, в Офисе Президента Украины рассчитывают провести обмен пленными в формате "100 на 100", а также на соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Крымские татар.

Автор:

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