Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар

Об этом в видеообращении заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Также Зеленский обратился к Путину "с просьбой освободить" политзаключенного крымского татарина Руслана Сулейманова.
Как известно, 26 июля его сына нашли мертвым в выгребной яме в селе Строгановка Симферопольского района.
"Поднимался вопрос отца мальчика, которого нашли мертвым в Крыму. Президент обратился (к Путину - ред.) с просьбой рассмотреть этот вопрос и освободить отца, потому что такая трагедия, и, во-первых, он незаконно содержится", - отметил Ермак.
Последний разговор между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся вечером 26 июля накануне очередного перемирия на Донбассе. Лидеры согласовали срочную реализация дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Как сообщалось, в Офисе Президента Украины рассчитывают провести обмен пленными в формате "100 на 100", а также на соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе.