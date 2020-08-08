ООС: боевики снова трижды нарушали "тишину"

На Донбассе, за прошедшие 24 часа, в районе ООС было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов РФ. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, вражеские неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались возле Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого.

Отмечается, что выстрелы были провокационными, поэтому украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечены вблизи временно неподконтрольных населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди личного состава боевых потерь и ранений нет.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины и представители других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - подчеркивают в штабе ООС.