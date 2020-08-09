В зоне ООС продолжают фиксировать провокации боевиков

На всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе с начала суток воскресенья обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано, однако за субботу боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, однако за вчерашний день их было 8.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации... Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

В частности, противник из подствольного гранатомета произвел по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов возле Попасной и Гнутового, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехового и Водяного.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.