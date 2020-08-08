"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса

"Предварительная оценка – это около 10 миллиардов долл, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", — сказал Устенко в эфире "Радио Свобода".
Он также добавил, что целесообразно создать фонд для восстановления временно неподконтрольных территорий после деоккупации и реинтеграции.
Ранее Устенко заявлял, что на реинтеграцию Донбасса ориентировочно нужно потратить от 10 до 60 млрд долларов.
Напомним, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, в течение двух недель перемирия на Донбассе армия и жители начали ощущать конец войны, а жизнь начала возрождаться.