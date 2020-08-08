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"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса

"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко оценил стоимость восстановления временно оккупированных Россией частей Донбасса в 10 миллиардов долларов.

"Предварительная оценка – это около 10 миллиардов долл, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", — сказал Устенко в эфире "Радио Свобода".

Он также добавил, что целесообразно создать фонд для восстановления временно неподконтрольных территорий после деоккупации и реинтеграции. 

Ранее Устенко заявлял, что на реинтеграцию Донбасса ориентировочно нужно потратить от 10 до 60 млрд долларов.

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Напомним, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, в течение двух недель перемирия на Донбассе армия и жители начали ощущать конец войны, а жизнь начала возрождаться.

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Донбасс, Олег Устенко, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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