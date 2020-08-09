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В Печерском районе Киева обнаружили взрывчатку

В Печерском районе Киева обнаружили взрывчатку
12:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили самодельное взрывное устройство.

На Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство. Об этом сообщает полиция Киева в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, утром в воскресенье, 9 августа, поступило сообщение об выявлении возле офисного помещения на улице Большая Васильковская предмета, похожего на взрывчатку.

"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

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На месте продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

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Все по теме:

Киев, Взрывчатка, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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