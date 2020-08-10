Ситуация в ООС: боевики опять открыли огонь

9 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня и договоренности Трехсторонней контактной группы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

"9 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза были нарушены договоренности Трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении.

Так, 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксированы у Новозвановки и Марьинки. "Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", — сообщили в штабе.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудивское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что на Приазовье было зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. "Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", — говорится в сообщении.

"С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор как был провозглашен режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", — резюмировали военные.