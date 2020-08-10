Зарабатывал на янтаре: на Ровенщине будут судить сельского голову

Сельский голова с Ровенской области пойдет под суд за незаконную перевозку янтаря.

В Ровенской области направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских голов, который незаконно перевозил три мешка янтаря на сумму 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Прокуратурой Ровенской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из сельских голов Дубровицкого района. Его обвиняют в перевозке янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину разоблачили в январе этого года, когда полицейские остановили его автомобиль вблизи села Великий Житин в Ровенском районе.

"В салоне транспортного средства обнаружено и изъято 3 мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов, ориентировочной стоимостью 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.