В СНБО отчитались о двухнедельном перемирии на Донбассе

В Службе безопасности заявили, что режим прекращения огня на Донбассе придерживается, две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

С 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь. Уже пятнадцатый день на Донбассе не наблюдается выстрелов из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля выполняется, а единичные случаи его нарушения не носят системный характер. В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вчера, 6 августа, побывал на востоке Украины и оценил перемирие.