В Киевской области подростка подозревают в убийстве ребенка

Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, подозреваемого в убийстве ребенка.

На Киевщине 15-летнего парня подозревают в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области .

Как отмечается, ребенок пропал в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение поступило в полицию от отца. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

"Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", - говорится в сообщении.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Полиция устанавливает причины совершения тяжкого преступления.

Как сообщалось, в селе Скоренец Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего сына.