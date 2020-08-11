Продавали секретную информацию РФ: майора СБУ и полковника запаса задержали "на горячем"

Майора СБУ и полковника в запасе поймали на госизмене, которые передавали России государственную тайну.

В Броварах Киевской области сотрудники Государственного бюро расследования задержали майора СБУ и офицера в запасе за продажу секретной информации спецслужбам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Фейсбук.

По данным расследования, майор Службы безопасности Украины якобы собирал информацию, а военный пенсионер (полковник в запасе) был курьером и передавал секретные сведения российским спецслужбам. В ведомстве подчеркнули, что их разглашение - угроза нацбезопасности.

"8 августа 2020 года во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они были задержаны "на горячем", - пишут в ГБР.

Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители пишут, что было изъято "дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены". Обоим сообщили о подозрении в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК. Они арестованы. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось, следователя Государственного бюро расследования и оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки.