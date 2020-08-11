Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции

Продавали секретную информацию РФ: майора СБУ и полковника запаса задержали "на горячем"

Продавали секретную информацию РФ: майора СБУ и полковника запаса задержали "на горячем"
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба ГБР
Майора СБУ и полковника в запасе поймали на госизмене, которые передавали России государственную тайну.

В Броварах Киевской области сотрудники Государственного бюро расследования задержали майора СБУ и офицера в запасе за продажу секретной информации спецслужбам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Фейсбук

По данным расследования, майор Службы безопасности Украины якобы собирал информацию, а военный пенсионер (полковник в запасе) был курьером и передавал секретные сведения российским спецслужбам. В ведомстве подчеркнули, что их разглашение - угроза нацбезопасности.

Задержаны майор СБУ и полковник запаса

"8 августа 2020 года во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они были задержаны "на горячем", - пишут в ГБР.

Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители пишут, что было изъято "дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены". Обоим сообщили о подозрении в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК. Они арестованы. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось, следователя Государственного бюро расследования и оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Госизмена, ГБР.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
02 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
05 Кравчук готов сесть за стол переговоров с представителями ОРДЛО, но назвал условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Существенное увеличение больных: Вторая волна коронавируса начинается раньше срока
Вторая волна COVID-19 начинается раньше срока
Пандемия COVID-19: сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Обновили &quot;Погоду&quot; и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь