"Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик": Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля.

Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?", - подписал пост Богдан.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик", - добавал Богдан.

Также бывший глава ОПУ пообещал наказать виновных: "Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)".

Как сообщалось, сегодня стало известно, что в Киеве сожгли автомобиль "Тесла", который принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Это тот самый автомобиль, который у Богдана одалживал Зеленский для записи своих видеоблогов.