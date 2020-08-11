Какие области Украины не готовы к ослаблению карантина

На сегодняшний день в девяти областях нельзя ослаблять карантин. Эти регионы не соответствую критериям Минздрава.

Эпидемическая ситуация в девяти областях Украины остается такой, что карантин у них ослаблять невозможно.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Под критерии не попадают такие области:

Волынская

Житомирская

Ивано-Франковская

Ровенская

Харьковская

Черновицкая

Одесская

Львовская

Сумская

Слишком много новых больных выявили Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях.

В Одесской и Сумской областях превышает норму показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19. А на Львовщине слишком большая загруженность коек в больницах.

Как сообщалось, по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировали еще 1 158 случаев коронавирусной болезни. Всего в стране выявили более 83 тысяч случаев. Скончались за все время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 1 951 больной. За минувшие сутки - 29.