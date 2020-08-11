Какие области Украины не готовы к ослаблению карантина

Эпидемическая ситуация в девяти областях Украины остается такой, что карантин у них ослаблять невозможно.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
Под критерии не попадают такие области:
Волынская
Житомирская
Ивано-Франковская
Ровенская
Харьковская
Черновицкая
Одесская
Львовская
Сумская
Слишком много новых больных выявили Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях.
В Одесской и Сумской областях превышает норму показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19. А на Львовщине слишком большая загруженность коек в больницах.
Как сообщалось, по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировали еще 1 158 случаев коронавирусной болезни. Всего в стране выявили более 83 тысяч случаев. Скончались за все время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 1 951 больной. За минувшие сутки - 29.