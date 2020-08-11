В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса

Больше всего больных выявили во Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. В Киеве за минувшие сутки снова больше сотни случаев.

В Украине по состоянию на утро 11 августа выявили 83 115 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки новым вирусом заразились еще 1 158 человек. Это на 150 больных больше чем днем ранее, 10 августа.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за период эпидемии заболели и успешно вылечились 44 934 человек, в том числе и 575 за минувшие сутки.

Скончались за все время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 1 951 больной. За минувшие сутки - 29.

Таким образом, число активных больных на сегодняшний день составляет 36 230 человек.

Антилидерами по количеству больных являются такие регионы:

Львовская область - 11 142 (+161)

Киев - 9 687 (+123)

Ровенская область - 7 018 (+95)

Ивано-франковская область - 5 911 (+114)

Закарпатская область - 5 875 (+66)

Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.

В мире количество случаев коронавируса превысило 20 миллионов. От осложнений болезни с начала пандемии скончались 738 937 больных, выздоровели уже более 13 миллионов.