Власти готовятся к приросту коронавируса до 2 тысяч в сутки

Если суточный прирост будет достигать 2 000 случаев, то количество смертей от коронавируса может увеличится до 40-50.

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

Об сообщается шла речь на совещании у президента 10 августа.

Кроме того, на совещании отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Владимир Зеленский на селекторном совещании заявил, что "украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина".

Также глава государства отметил, что украинцам надо дать четкое объяснение адаптивного карантина и "цветных" зон.

"Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, на прошлой недели заболеваемость по коронавируса ставила антирекорды четыре дня подряд. В воскресенье и понедельник суточная заболеваемость пошла на спад.

На утро 10 августа по данным Минздрава в Украине на коронавирусную инфекцию заболело 1 008 человек.

В правительстве приняли решение усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в стране. В частности, планируют увеличить число ежедневных тестов до 30 тысяч.