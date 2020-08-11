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Ситуация на Донбассе: боевики стреляли возле Марьинки

Ситуация на Донбассе: боевики стреляли возле Марьинки
18:45 Сегодня Телеграф УНН
За день на Донбассе был слышен один обстрел, никто не пострадал.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета у Марьинки.

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На всех остальных участках фронта режим тишины сохранялся в полной мере.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. С тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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