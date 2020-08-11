Агитировал за нарушение территориальной целостности Украины: на Сумщине задержали бывшего военного

Бывшему военнослужащему, призывавшему к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, объявлено о подозрении. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

"Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении бывшему военнослужащему, который в социальной сети агитировал за присоединение части Украины в состав Российской Федерации (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Как сообщается, мужчина после своей отставки пренебрег присягой и с марта 2020 занимался агитацией за нарушение территориальной целостности Украины. В том числе, он призывал участников незаконных вооруженных формирований к началу атаки на позиции ВСУ с целью отделения от Украины юго-восточной части страны.

Вследствие обысков по месту жительства были изъяты мобильные телефоны и компьютер с доказательствами противоправной деятельности.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, посты подозреваемого являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины, соединенными с разжиганием национальной вражды.