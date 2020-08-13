В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 августа, на Донбассе зафиксировали четыре обстрела. Боевых потерь и ранений нет среди ВСУ нет.

12 августа в районе проведения Операции боевых действий особых обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращением огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

"Около Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2", - сказано в утренней сводке.

За прошедшие сутки военные зафиксировали четыре вражеские нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Так как провокации не несли угрозы бойцам ВСУ, то оружие в ответ не применялось.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вчера, 6 августа, побывал на востоке Украины и оценил перемирие.