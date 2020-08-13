При выполнении боевого задания на Донбассе погиб украинский разведчик

Об обстоятельствах и причинах смерти военного разведчика не сообщается. Официальная версия - неосторожное обращение с оружием.

На Донбассе во время боевого задания погиб украинский разведчик.

Как сообщили в оперативно-тактической группировке "Север", трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится на странице ОТГ в фейсбуке.

Отмечается, что обстоятельства и причины смерти военного разведчика выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Где именно произошла трагедия и имя погибшего бойца - не указано.

По данным украинской разведки, за 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Сообщалось, что подразделения противника несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях. Речь шла о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 августа, на Донбассе зафиксировали четыре обстрела. Боевых потерь и ранений нет среди ВСУ нет.