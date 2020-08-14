Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"

"С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Стрельба велась, в частности, вблизи г.Авдеевка Донецкой области из стрелкового оружия.
Выстрелы были неприцельными.
При этом, по данным штаба, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.
Также в районе проведения Операции Объединенных сил работают саперы, которые разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 83 найденных взрывоопасных предметов.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.
За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще на 18 объектах работы продолжаются.