Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"

На Донбассе с начала текущих суток боевики РФ три раза нарушили режи прекращения огня. Об этом сообщили в ООС.

"С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Стрельба велась, в частности, вблизи г.Авдеевка Донецкой области из стрелкового оружия.

Выстрелы были неприцельными.

При этом, по данным штаба, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

Также в районе проведения Операции Объединенных сил работают саперы, которые разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 83 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще на 18 объектах работы продолжаются.