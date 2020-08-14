В ВСУ продолжают фиксировать новые случаи COVID-19

В украинской армии за сутки зарегистрировали 47 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных Силах.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 14 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 385 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 743 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 732 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 182 человека.