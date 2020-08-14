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Насилие на протестах в Беларуси: В Киеве прошла очередная акция солидарности

Насилие на протестах в Беларуси: В Киеве прошла очередная акция солидарности
22:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В столице под посольством Беларуси проходит очередная акция солидарности с белорусским народом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Так, на акции присутствовали несколько десятков человек.

На месте также присутствуют правоохранители.

Участники мероприятия зажгли файеры, держат в руках плакаты с лозунгами в поддержку белорусского народа.

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".

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Киев, Украина, Митинг, Беларусь.

Автор:

Телеграф
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