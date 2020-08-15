Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали "тишину"

За прошедшие 24 часа оккупанты РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе четые раза. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В пресс-центре отметили, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

"С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Ранее, на Донбассе с начала текущих суток боевики РФ три раза нарушили режи прекращения огня. Об этом сообщили в ООС.