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ООС: оккупанты укрепляют позиции возле Ужовки

ООС: оккупанты укрепляют позиции возле Ужовки
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Укринформ
Российские оккупационные войска в воскресенье нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Как сообщается в вечерней сводке Штаба ООС в Facebook, боевики проводили инженерные работы по обустройству позиций возле населенного пункта Ужовка. 

"Сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС нарушений режима прекращения огня не фиксировалось, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. 

Также в Штабе рассказали, что сегодня был задержан снайпер, у которого обнаружили военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму средств российской валютой и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы

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Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". 

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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