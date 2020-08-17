На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"

16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За минувшие сутки штабом зафиксировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - сказано в утренней сводке штаба.
С начала текущих суток, 17 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщалось, в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.