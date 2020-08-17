На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"

За прошедшие 24 часа оккупанты РФ единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За минувшие сутки штабом зафиксировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - сказано в утренней сводке штаба.

С начала текущих суток, 17 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.